Blizzard раскрыла дату выхода Wrath of the Lich King для World of Warcraft Classic

Blizzard подтвердила недавнюю утечку Wrath of the Lich King Classic для World of Warcraft. Дополнение действительно поступит в продажу 26 сентября 2022 года и станет бесплатным для всех подписчиков оригинальной MMORPG.

Wrath of the Lich King — второе дополнение для World of Warcraft, рассказывающее про падшего принца Артаса Менетила. В 2019 году Blizzard начала перевыпуск дополнений с подзаголовком Classic — они позволяют игрокам вернуться во времена выхода оригинальной игры, то есть до выхода остальных крупных расширений.

Помимо Wrath of the Lich King, студия также работает над расширением Dragonflight с новым континентом, свежим классом и классическим древом умений. Дополнение поступит в продажу до конца 2022 года.