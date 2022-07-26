Джеймс Ганн — о «Стражах Галактики 3»: вас ждёт невероятно эмоциональная история

Джеймс Ганн продолжает делиться подробностями «Стражей Галактики 3». По словам режиссёра, триквел — намного более взрослое кино, чем прошлые части. Именно поэтому фильм расскажет невероятно эмоциональную историю.

Это невероятно эмоциональная история. Гораздо более зрелая, чем другие истории Стражей. Потому что, вы знаете, мы начали снимать эти фильмы, когда некоторым зрителям было 10–11 лет, а теперь им уже больше 20. Фильм вырос вместе с ними.

На Comic Con 2022 авторы также показали первый трейлер «Стражей Галактики 3», однако в онлайне он так и не вышел. По словам Ганна, всё дело в спецэффектах, над которыми начали работать совсем недавно, так что ролик пока не предназначен для детального изучения фанатами.

Премьера «Стражей Галактики 3» состоится 5 мая 2023 года. Это будет последняя картина для нынешнего состава супергероев.