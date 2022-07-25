Джеймс Ганн объяснил, почему Marvel не выпустила тизер «Стражей Галактики 3» в онлайне

На Comic-Con 2022 студия Marvel представила множество новинок, включая первый трейлер «Стражей Галактики 3». Однако его показали лишь тем, кто присутствовал на самой конференции — в Сети ролик так и не появился. Многие фанаты оказались очень недовольны этим фактом, и Джеймсу Ганну пришлось объяснить ситуацию.

Режиссёр заявил, что он бы с радостью поделился трейлером со всем миром, однако его не устраивает уровень графики, показанный в видео. Автор отметил, что съёмки картины завершились совсем недавно, так что к созданию спецэффектов приступили совсем недавно.

Я бы хотел, чтобы все могли увидеть тизер «Стражей Галактики 3». Это решение приняла не только Marvel, но и я. Хотя мне нравится тизер, некоторые визуальные эффекты находятся не на том уровне, на котором хотелось бы. Сейчас они не предназначены для повторных просмотров и тщательного изучения — помните, что мы не так давно закончили съёмки, так что вам придётся немного подождать! Извиняюсь!

Премьера «Стражей Галактики 3» состоится 5 мая 2023 года. Это будет последняя картина для нынешнего состава супергероев.