Новая игра по «Ведьмаку» не вышла в России

Вчера CD Projekt RED анонсировала Gwent: Rogue Mage. Игра вышла сегодня, однако пользователям из России она недоступна. Купить игру нельзя ни в одном цифровом магазине.

При попытке открыть страницу проекта в Steam выдаёт ошибку, если включить VPN, то страница спокойно откроется. Притом разработчики добавили в тайтл субтитры и озвучку на русском языке.

Gwent: Rogue Mage также есть и в GOG, но купить игру из России не выйдет, поскольку ещё в марте площадка перестала принимать рубли в качестве валюты. Найти проект не получится и в Google Play и App Store. Можно изменить регион, но напрямую из России тайтл не скачать.

События Gwent: Rogue Mage развернутся вокруг мага Альзура из Марибора, который пытается создать самого первого ведьмака. Геймплейно тайтл напоминает «Гвинт» вперемешку с жанром «роуглайт».