Фото: сражение Геральта и Вильгефорца на съёмках 3-го сезона «Ведьмака»

Издание Redanian Intelligence поделилось фотографиями со съёмок третьего сезона «Ведьмака». По словам издания, на фото попал значимый момент из книги «Час презрения» с битвой Геральта и чародея Вильгефорца.

Можно увидеть, что сражение происходит на каком-то пляже. Геральт использует меч, а Вильгефорц орудует посохом. Судя по фото, в какой-то момент преимущество явно не на стороне ведьмака.

Съёмочный процесс третьего сезона шоу закончится осенью. Главные роли исполнят Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра. Ещё в сериале появятся Рошель Роуз и София Ингар, которые исполнят роли Кейры Мец и Маргариты Ло-Антиль соответственно.

Новость по теме Фото: много мечей на съёмках третьего сезона «Ведьмак»

Третий сезон шоу должен выйти в 2023 году на сервисе Netflix. Получит ли он русскую озвучку, пока неизвестно.