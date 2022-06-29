Фото: сражение Геральта и Вильгефорца на съёмках 3-го сезона «Ведьмака»
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Издание Redanian Intelligence поделилось фотографиями со съёмок третьего сезона «Ведьмака». По словам издания, на фото попал значимый момент из книги «Час презрения» с битвой Геральта и чародея Вильгефорца.
Можно увидеть, что сражение происходит на каком-то пляже. Геральт использует меч, а Вильгефорц орудует посохом. Судя по фото, в какой-то момент преимущество явно не на стороне ведьмака.
Съёмочный процесс третьего сезона шоу закончится осенью. Главные роли исполнят Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра. Ещё в сериале появятся Рошель Роуз и София Ингар, которые исполнят роли Кейры Мец и Маргариты Ло-Антиль соответственно.
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Третий сезон шоу должен выйти в 2023 году на сервисе Netflix. Получит ли он русскую озвучку, пока неизвестно.
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