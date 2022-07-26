Прозрачность, игровая зона и кинематографический режим — новые детали PlayStation VR2

Компания Sony представила свежие подробности гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR2, которые касаются интерфейса устройства. Авторы рассказали о режиме прозрачности, прямом эфире и настройке игровой зоны.
В PS VR2 установят фронтальные камеры, которые позволят увидеть окружение, не снимая шлема. Благодаря этому можно будет легко проверить расположение контроллеров Sense, а переключаться между меню и игровой зоной дадут в центре управления.
Проводить прямые трансляции в PS VR2 придётся с помощью HD-камеры для PS5. Кроме этого, контроллеры позволят настроить игровую зону, устанавливая границы и применяя дополнительные условия. После этого площадка сохранится, пока игрок не перейдёт на другую.
Также в PS VR2 появится кинематографический режим, в котором можно смотреть любой контент, не связанный с виртуальной реальностью. Он будет передаваться в разрешении 1080p с поддержкой HDR при 24, 60 или 120 Гц.
Дату выхода PS VR2 компания Sony пока не назвала. По мнению аналитиков, шлем не стоит ждать раньше 2023 года.
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