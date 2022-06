PlayStation VR2 впервые показали вживую

Шлем PlayStation VR2 всё ещё официально не имеет даже примерной даты выхода, однако всё указывает на планы выпустить устройство где-нибудь в начале 2023 года. Тем более многим разработчикам уже раздали гарнитуру для переноса существующих игр или создания абсолютно новых.

Вот создатели Ultrawings из Bit Planet Games не смогли удержаться и опубликовали первую фотографию PS VR2. Может, устройство показали и не во всей красе, но это наш первый взгляд на VR-шлем.

PlayStation VR2 станет самым навороченным VR-устройством из существующих на сегодня: у него и рекордное разрешение (2000x2040), и OLED-панели, и поддержка HDR, и угол обзора в 110 градусов, и дисплеи со 120 ГГц, и отслеживание движений глаз, и все особенности DualSense — адаптивные курки и продвинутая вибрация.

Среди игр уже заявлены: Horizon Call of the Mountain, No Man's Sky, The Walking Dead: Saints & Sinners: Retrebution, Resident Evil Village, контент из ремейка Resident Evil 4 и другие.