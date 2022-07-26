«Человек-муравей 3» будет куда эпичнее предыдущих частей
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Режиссёр фильмов про Человека-муравья Пейтон Рид рассказал о подходе к третьей ленте с подзаголовком «Квантомания». По его словам, зрителей ждёт крутой поворот, из-за которого кинокомикс будет отличаться от предыдущих частей.
Мы знали, что если мы хотим снять третий фильм о Человеке-муравье, то некоторые вещи нужно сделать по-другому. Мы хотели сделать крутой поворот налево и снять фильм, который был бы более эпичным, но продвигал историю и отношения героев.
Также Рид отметил, что хотел столкнуть героев с очень грозным противником. Им в итоге оказался Канг Завоеватель, который впервые появился в киновселенной Marvel в сериале «Локи», и это стало большой удачей для команды. Какая из версий антагониста появится в «Квантомании», режиссёр не раскрыл.
«Человек-муравей и Оса: Квантомания» начнёт пятую фазу киновселенной Marvel и выйдет 17 февраля 2023 года. К своим ролям вернулись Пол Радд и Эванджелин Лилли, а также Джонатан Мэйджерс, Мишель Пфайффер, Майкл Дуглас и Билл Мюррей.
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