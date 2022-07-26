По сериалу «Ведьмак» выпустят фигурки Геральта, Цири и Весемира

Компания Dark Horse представила фигурки Геральта, Цири и Весемира, которые вдохновлены вторым сезоном сериала «Ведьмак» от Netflix.
По внешности и броне фигурок узнаются персонажи Генри Кавилла, Фрейи Аллан и Кима Бодния. Каждая статуэтка сделана из ПВХ, что делает их более детализированными, сообщили создатели. Размер составит около 20-25 см, не считая подставки.
Фигурки Геральта, Цири и Весемира из «Ведьмака» поступят в продажу по всему миру в феврале 2023 года. За каждую предстоит отдать $ 60 (~ 3,5 тыс. рублей).
Создатели сериала «Ведьмак» работают над третьим сезоном. Источники портала Redanian Intelligence сообщили, что съёмки шоу остановили из-за заражения Генри Кавилла коронавирусом. Возобновить производство планируют на следующей неделе, если болезнь актёра не затянется.
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