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Генри Кавилл и сломанный меч на новых кадрах со съёмок 3-го сезона «Ведьмака»

Генри Кавилл и сломанный меч на новых кадрах со съёмок 3-го сезона «Ведьмака»
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Издание Dailymail опубликовало множество новых фотографий со съёмок третьего сезона «Ведьмака». На них можно увидеть Генри Кавилла и других членов команды.

Прямо сейчас актёры снимаются в Южном Уэльсе и, судя по всему, работают над какой-то битвой. На одной из фотографий видно, как Геральт убивает другого персонажа сломанным мечом, а тот падает на заранее подготовленный мат. После этого герой присоединяется к Йеннифэр и Цири, и они вместе отправляются в дальнейший путь.

Третий сезон «Ведьмака» будет основан на книге «Час Презрения» и станет самым масштабным в сериале. Ранее Netflix показал и другие кадры со съёмок, включая фотографию со множеством мечей. Премьера третьего сезона должна состояться на Netflix до конца 2022 года.

Кадры со съёмок третьего сезона «Ведьмака»

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