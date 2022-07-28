В сиквеле «Человека-паука: Через вселенные» появится Паук-панк

Известно, что в сиквеле мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» появится больше различных версий знаменитого героя. Похоже, одним из них станет Паук-панк, костюм которого был в проекте Insomniac Games.

На это указали игрушки, которые подтвердили появление панк-версии Человека-паука в картине. На изображении можно увидеть маску и гитару персонажа, а сверху красуется логотип мультфильма, подтверждая, что этот мерч относится именно к сиквелу «Человека-паука: Через вселенные».

Сиквел «Человека-паука: Через вселенные» запланирован к выходу 2 июня 2023 года, а вторая часть картины должна выйти 29 марта 2024 года. Главным героем вновь станет Майлз Моралес, который вместе с Гвен попадёт в новые передряги.