Выживач Grounded выйдет из раннего доступа 27 сентября

Создатели выживача Grounded, в котором игроки уменьшаются до размера муравья, сообщили, что полноценный релиз состоится 27 сентября. По словам авторов, фанатов ждёт самый большой патч в истории проекта к выходу из раннего доступа.
В честь двухлетия Grounded разработчики подготовили несколько сюрпризов. В публичный тест выживача добавили домашнюю мошку, нового питомца, и здание, в котором можно готовить. С ним появилась новая система кулинарии. Кроме этого, скоро разработчики расскажут о секретной функции, но никаких намёков не оставили.
Grounded вышла в раннем доступе 28 июля 2020 года и доступна на ПК и консолях Xbox. За это время в выживач сыграли более 10 млн человек. Каких-либо подробностей релизного патча, кроме появления сюжетной кампании, разработчики не сообщили.
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