Студия стримера Dr Disrespect впервые показала свой шутер и раскрыла его название

Студия Midnight Society, которую основал известный стример Гай Dr Disrespect Бим, показала первые наработки мультиплеерного шутера. Он получил название Deadrop, а на сайте появилось более подробное описание игры.
Доступ к ранней версии Deadrop получили участники программы Founders Pass, которые опубликовали геймплей шутера. В роликах показали одну из башен, вокруг которых построят игровой процесс, мрачное окружение и стрельбу по целям. Мультиплеер на этой стадии разработки пока недоступен.
В создании Deadrop принимают участие разработчики Call of Duty и Halo. Авторы планируют сделать мультиплеерный шутер с вертикальным геймплеем, где игроки будут перемещаться по небоскрёбам. Появится и королевская битва.
Согласно описанию на сайте, в мире Deadrop начались Климатические войны, из-за чего сильно возрос уровень загрязнения. Из-за этого в городах возводят огромные башни, которые представляют собой самоуправляемые государства, за которые борются разные организации и группировки. С небоскрёбов же добывают космическую пыль и создают очищенные вещества, которые продают зависимому обществу.
Дату релиза Deadrop и список платформ, на которых появится шутер, пока не раскрыли. Ранее стало известно, что в игру добавят NFT и блокчейн.
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