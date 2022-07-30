Джонни Депп снова стал моряком в трейлере мобильной MMORPG Sea of Dawn

Создатели мобильной MMORPG Sea of Dawn в честь запуска игры в Китае выпустили четырёхминутный ролик, в котором сыграл Джонни Депп. В видео актёр в образе слепого моряка рассказывает о своих приключениях.

По сюжету в лавку слепого Филиппа приходит сборщик долгов, но получить их ему так и не удаётся. Герой Джонни Деппа отвлекает его рассказами о морских похождениях и магических артефактах. Поражённый коллектор не может произнести ни слова, когда Филипп отправляет его навстречу собственным приключениям.

Создатели ролика также выпустили видео с комментариями Джонни Деппа, где он рассказывает о создании персонажа, картину которого он написал акварелью.

Если есть возможность для юмора, я воспользуюсь ею. Я люблю наблюдать за персонажем, у которого хватает наглости делать то, чего бы я себе не позволил.

Мобильную MMORPG Sea of Dawn выпустила компания Changyou. Игрокам предстоит создать собственного моряка и покорить фэнтезийный мир, который вдохновлён периодом Великих географических открытий XV-XVII веков.