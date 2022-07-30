Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джонни Депп снова стал моряком в трейлере мобильной MMORPG Sea of Dawn

Джонни Депп снова стал моряком в трейлере мобильной MMORPG Sea of Dawn
Комментарии

Создатели мобильной MMORPG Sea of Dawn в честь запуска игры в Китае выпустили четырёхминутный ролик, в котором сыграл Джонни Депп. В видео актёр в образе слепого моряка рассказывает о своих приключениях.

По сюжету в лавку слепого Филиппа приходит сборщик долгов, но получить их ему так и не удаётся. Герой Джонни Деппа отвлекает его рассказами о морских похождениях и магических артефактах. Поражённый коллектор не может произнести ни слова, когда Филипп отправляет его навстречу собственным приключениям.

Создатели ролика также выпустили видео с комментариями Джонни Деппа, где он рассказывает о создании персонажа, картину которого он написал акварелью.

Если есть возможность для юмора, я воспользуюсь ею. Я люблю наблюдать за персонажем, у которого хватает наглости делать то, чего бы я себе не позволил.

Мобильную MMORPG Sea of Dawn выпустила компания Changyou. Игрокам предстоит создать собственного моряка и покорить фэнтезийный мир, который вдохновлён периодом Великих географических открытий XV-XVII веков.

Новость по теме
Первый крупный фильм Джонни Деппа после громкого суда выйдет в 2023 году
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022