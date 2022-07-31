Альберт Вескер и Ада Вонг из Resident Evil появятся в Dead by Daylight

В Dead by Daylight снова появятся герои из Resident Evil. Согласно данным DBDLeaks, который регулярно делится утечками асимметричного хоррора, на этот раз фанаты смогут сыграть за Альберта Вескера, Аду Вонг и Ребекку Чемберс.
DBDLeaks поделился моделями героев и описанием их способностей. Вескер станет убийцей под именем Вдохновитель или Гений (The Mastermind). Он сможет быстрее прыгать и наносить урон, видеть ауру одного выжившего при поимке другого и накладывать негативный эффект.
Ада Вонг умеет исцелять союзников и обладает способностью скрытности, что позволит шпионить за убийцей и не оставлять следов. Ребекка Чемберс владеет навыками гиперчувствительности и уверенности, которые распространяются на команду.
По информации DBDLeaks, герои Resident Evil появятся в экшене в 25-й главе. Её могут презентовать 3 августа на презентации Behavior Interactive. Dead by Daylight доступна на ПК и консолях.
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