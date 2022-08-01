Hogwarts Legacy получила официальное название на русском языке — «Хогвартс. Наследие»

WB Games внезапно перевела игру Hogwarts Legacy в Steam на русский язык. Ранее название проекта было на английском, а теперь тайтл официально называется «Хогвартс. Наследие».

Притом если зайти на саму страницу игры в Steam, то сразу же можно увидеть предупреждение от отсутствии локализации. В данный момент для игры не заявлены ни озвучка, ни даже субтитры. Вполне возможно, если перевели название, то перевод будет и в целом, но это пока не подтверждено.

«Хогвартс. Наследие» представляет собой ролевую игры с открытым миром по книгам о Гарри Поттере. Игрокам предстоит создать персонажа, изучать магию, осваивать зельеварение и многое другое.

Ваш персонаж – студент, владеющий ключом к древней тайне. Ищите союзников и сражайтесь с тёмными волшебниками, чтобы решить судьбу волшебного мира. Ваше наследие – это то, что вы делаете. Напишите свою собственную историю.

«Хогвартс. Наследие» выйдет в конце года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.