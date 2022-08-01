Самая популярная стримерша Amouranth рассказала о средствах защиты от преследователей

Популярная стримерша Amouranth сообщила, что купила оружие, камеры наблюдения и сторожевую собаку. Такие средства девушка использует для защиты от преследователей, среди которых критики и одержимые фанаты.
В недавнем интервью Amouranth рассказала о критике и негативном отношении к ней в соцсетях от некоторых людей, а также о недавнем преследователе из Эстонии. По словам девушки, полиция не отреагировала должным образом на её обращения и приехала только через 33 минуты. Теперь же для защиты стримерша использует оружие, собаку по кличке Медведь и камеры.
Я не знаю, что ещё можно применить, кроме как сделать ров с крокодилами.
Также Amouranth пожаловалась на «сватинг», когда зрители сообщают о преступлении в её доме, чтобы момент проникновения штурмовой группы попал на стрим. Девушка отметила, что теперь полиция проверяет её трансляции, прежде чем выехать по вызову.
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