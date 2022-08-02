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Ghost Recon Wildlands, Expeditions: Rome и Cooking Simulator — новинки Xbox Game Pass

Ghost Recon Wildlands, Expeditions: Rome и Cooking Simulator — новинки Xbox Game Pass
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Компания Microsoft сообщила о новой подборке игр, которые станут доступны подписчикам Xbox Game Pass. Уже сегодня в сервисе появятся кооперативная Ghost Recon Wildlands и дополнения для некоторых игр.

Также ближайшие новинки, среди которых гоночная аркада Turbo Golf Racing и университетский симулятор Two Point Campus, дадут скачать в день выхода.

Доступны сегодня

  • Ghost Recon Wildlands (ПК и консоли)
  • Эпизод Flux для Citizen Sleeper (ПК и консоли)
  • Миссия Landing Force и набор оружия для Sniper Elite 5 (ПК и консоли)

Доступны с 4 августа

  • Shenzhen I/O (ПК)
  • Turbo Golf Racing (ПК и Xbox Series)
  • Новый сезон и награды в Sea of Thieves (ПК и консоли)

Доступны с 9 августа

  • Two Point Campus (ПК и консоли)

Доступны с 11 августа

  • Cooking Simulator (ПК и консоли)
  • Expeditions: Rome (ПК)
  • Offworld Trading Company (ПК)

Бонусы ждут и подписчиков Xbox Game Pass Ultimate. В Fall Guys игроки уже могут получить молочный костюм, а с 11 августа станет доступен набор для Skate 3 с новым скейт-парком. Также с 16 августа фанаты The Elder Scrolls Online получат комплект с питомцами, фиолетовым маунтом и другими наградами.

Какие игры покинут Xbox Game Pass c 15 августа

  • Boyfriend Dungeon (ПК и консоли)
  • Curse of the Dead Gods (ПК и консоли)
  • Library of Ruina (ПК и консоли)
  • Превью Starmancer (ПК)
  • Train Sim World 2 (ПК и консоли)
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