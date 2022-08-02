Ghost Recon Wildlands, Expeditions: Rome и Cooking Simulator — новинки Xbox Game Pass

Компания Microsoft сообщила о новой подборке игр, которые станут доступны подписчикам Xbox Game Pass. Уже сегодня в сервисе появятся кооперативная Ghost Recon Wildlands и дополнения для некоторых игр.

Также ближайшие новинки, среди которых гоночная аркада Turbo Golf Racing и университетский симулятор Two Point Campus, дадут скачать в день выхода.

Доступны сегодня

Ghost Recon Wildlands (ПК и консоли)

Эпизод Flux для Citizen Sleeper (ПК и консоли)

Миссия Landing Force и набор оружия для Sniper Elite 5 (ПК и консоли)

Доступны с 4 августа

Shenzhen I/O (ПК)

Turbo Golf Racing (ПК и Xbox Series)

Новый сезон и награды в Sea of Thieves (ПК и консоли)

Доступны с 9 августа

Two Point Campus (ПК и консоли)

Доступны с 11 августа

Cooking Simulator (ПК и консоли)

Expeditions: Rome (ПК)

Offworld Trading Company (ПК)

Бонусы ждут и подписчиков Xbox Game Pass Ultimate. В Fall Guys игроки уже могут получить молочный костюм, а с 11 августа станет доступен набор для Skate 3 с новым скейт-парком. Также с 16 августа фанаты The Elder Scrolls Online получат комплект с питомцами, фиолетовым маунтом и другими наградами.

Какие игры покинут Xbox Game Pass c 15 августа

Boyfriend Dungeon (ПК и консоли)

Curse of the Dead Gods (ПК и консоли)

Library of Ruina (ПК и консоли)

Превью Starmancer (ПК)

Train Sim World 2 (ПК и консоли)