Ghost Recon Wildlands, Expeditions: Rome и Cooking Simulator — новинки Xbox Game Pass
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Компания Microsoft сообщила о новой подборке игр, которые станут доступны подписчикам Xbox Game Pass. Уже сегодня в сервисе появятся кооперативная Ghost Recon Wildlands и дополнения для некоторых игр.
Также ближайшие новинки, среди которых гоночная аркада Turbo Golf Racing и университетский симулятор Two Point Campus, дадут скачать в день выхода.
Доступны сегодня
- Ghost Recon Wildlands (ПК и консоли)
- Эпизод Flux для Citizen Sleeper (ПК и консоли)
- Миссия Landing Force и набор оружия для Sniper Elite 5 (ПК и консоли)
Доступны с 4 августа
- Shenzhen I/O (ПК)
- Turbo Golf Racing (ПК и Xbox Series)
- Новый сезон и награды в Sea of Thieves (ПК и консоли)
Доступны с 9 августа
- Two Point Campus (ПК и консоли)
Доступны с 11 августа
- Cooking Simulator (ПК и консоли)
- Expeditions: Rome (ПК)
- Offworld Trading Company (ПК)
Бонусы ждут и подписчиков Xbox Game Pass Ultimate. В Fall Guys игроки уже могут получить молочный костюм, а с 11 августа станет доступен набор для Skate 3 с новым скейт-парком. Также с 16 августа фанаты The Elder Scrolls Online получат комплект с питомцами, фиолетовым маунтом и другими наградами.
Какие игры покинут Xbox Game Pass c 15 августа
- Boyfriend Dungeon (ПК и консоли)
- Curse of the Dead Gods (ПК и консоли)
- Library of Ruina (ПК и консоли)
- Превью Starmancer (ПК)
- Train Sim World 2 (ПК и консоли)
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