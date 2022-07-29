Бывший глава Xbox: мы поощряли консольные войны, чтобы бросить вызов PlayStation

Бывший руководитель Xbox, глава EA, а ныне заведующий ФК «Ливерпуль» Питер Мур пообщался с ведущим подкаста Front Office Sports. Он поделился своим мнением на тему так называемых «консольных войн» — противостояния Xbox и PlayStation, которое длится уже не один десяток лет.

По словам Мура, Microsoft в начале нулевых была вовсе не против подобных терминов, ведь таким образом они бросали вызов своим конкурентам. Он отдельно отметил, что о каком-то разделении сообщества на две части речи тогда не шло.

Мы поощряли консольные войны, но не для того, чтобы создавать разногласия, а чтобы бросить вызов друг другу. Я говорю о противостоянии Xbox и PlayStation.



Если бы Xbox не продолжила свой курс развития после провалов вроде массовых поломок Xbox 360 на старте, то игровая индустрия была бы куда более скудным местом. Не было бы той конкуренции, которая есть сейчас.

Бизнесмен заявил, что ему очень нравится нынешняя конкуренция на рынке: Sony и Microsoft распродают свои консоли как горячие пирожки, используя разные идеологии. При этом где-то на заднем плане есть Nintendo со своей невероятно успешной Switch, игры для которой ставят рекорды продаж.