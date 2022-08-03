Huawei внезапно закрыла свой интернет-магазин в России
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Китайский производитель мобильных устройств и сетевого оборудования Huawei остановил продажи в своём официальном магазине VMALL в России. Теперь при переходе на сайт сообщается, что он прекратил свою работу с 10:00 мск 1 августа 2022 года.
Компания заявила, что все заказанные товары будут доставлены покупателям. Также остаётся в силе и гарантийное обслуживание. Huawei не сообщила, с чем связан уход из российского рынка и планирует ли она возвращать VMALL в Россию.
Ранее СМИ обратили внимание на то, что китайская корпорация начала поставлять всё больше и больше товаров в свой магазин и активно набирает сотрудников в свои российские точки продаж. Сама Huawei ситуацию пока не комментировала.
Новость по темеСМИ: Huawei возобновила поставки в Россию
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