Huawei внезапно закрыла свой интернет-магазин в России

Китайский производитель мобильных устройств и сетевого оборудования Huawei остановил продажи в своём официальном магазине VMALL в России. Теперь при переходе на сайт сообщается, что он прекратил свою работу с 10:00 мск 1 августа 2022 года.

Компания заявила, что все заказанные товары будут доставлены покупателям. Также остаётся в силе и гарантийное обслуживание. Huawei не сообщила, с чем связан уход из российского рынка и планирует ли она возвращать VMALL в Россию.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что китайская корпорация начала поставлять всё больше и больше товаров в свой магазин и активно набирает сотрудников в свои российские точки продаж. Сама Huawei ситуацию пока не комментировала.