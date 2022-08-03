Датамайнер опубликовал возможную дату выхода и первые детали Battle Pass 2022 в Dota 2

Вместе с одним из последних обновлений в коде Dota 2 появились строчки кода, посвящённые новому Боевому пропуску. Это выяснил датамайнер DOTA_DM, который опубликовал эти данные в своих соцсетях.

Судя по всему, первая часть Battle Pass будет посвящена турниру The International 2022 и станет доступна игрокам с 1 до 31 сентября. Второй раздел будет связан с особым внутриигровым событием — его планируется открыть игрокам в Dota 2 в октябре.

Ежегодный Боевой пропуск Dota 2 содержит в себе уникальные предметы и бонусы, а также открывает доступ к тематическим режимам The International. Часть доходов от покупок Battle Pass компания Valve отправляет в призовой фонд чемпионата мира — к примеру, последний The International осенью 2022 года собрал рекордную сумму в $ 40 млн.