Датамайнер опубликовал возможную дату выхода и первые детали Battle Pass 2022 в Dota 2

Вместе с одним из последних обновлений в коде Dota 2 появились строчки кода, посвящённые новому Боевому пропуску. Это выяснил датамайнер DOTA_DM, который опубликовал эти данные в своих соцсетях.
Судя по всему, первая часть Battle Pass будет посвящена турниру The International 2022 и станет доступна игрокам с 1 до 31 сентября. Второй раздел будет связан с особым внутриигровым событием — его планируется открыть игрокам в Dota 2 в октябре.
Ежегодный Боевой пропуск Dota 2 содержит в себе уникальные предметы и бонусы, а также открывает доступ к тематическим режимам The International. Часть доходов от покупок Battle Pass компания Valve отправляет в призовой фонд чемпионата мира — к примеру, последний The International осенью 2022 года собрал рекордную сумму в $ 40 млн.
- 3 августа 2022
-
19:34
-
19:02
-
18:54
-
18:15
-
18:02
-
17:24
-
16:57
-
16:25
-
16:03
-
15:45
-
15:39
-
15:25
-
15:17
-
14:55
-
14:35
-
14:21
-
14:15
-
14:07
-
13:50
-
13:40
-
13:15
-
12:43
-
12:40
-
11:59
-
11:09
-
10:30
-
09:53
-
09:33
-
03:38
- 2 августа 2022
-
22:22
-
21:43
-
20:50
-
20:07
-
20:03
-
18:35