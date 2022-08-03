Кинотеатры России обратились за помощью к Владимиру Путину

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков написал большое открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. В своём обращении он попросил разработать и реализовать меры поддержки отрасли на фоне ухода западных компаний с рынка страны.

По словам Воронкова, замена голливудских фильмов корейскими, индийскими и советскими картинами принесла всего лишь 5% от прежних сборов. А за период март-июнь 2022 года падение выручки кинотеатров составило более 70% от средних показателей прошлых лет.

Несмотря на то что за последние четыре месяца была проделана колоссальная работа по замещению выпавших из оборота зарубежных фильмов недружественных стран иными фильмами, включая советскую классику, российские фильмы повторного проката, фильмы индийского и корейского производства, а также демонстрацию российских фильмов и телесериалов, созданных исключительно для интернет-видеосервисов, показ театральных постановок и спортивных мероприятий на большом экране, все эти усилия смогли обеспечить лишь 5% кассовых сборов и проданных билетов в кинотеатрах.



За период март-июнь 2022 года падение выручки и количества реализованных кинобилетов составило более 70% от среднемесячных показателей предыдущих лет.

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Воронков предположил, что Министерство культуры РФ уже сместило своей ориентир с коммерческих кинотеатров на стратегию по развитию отечественного кино, исключающую существование коммерческого кинопоказа в России и переходу на цифровые видеосервисы. В таком случае представитель АВК просит сказать об этом напрямую, чтобы кинотеатры «уже начали процедуру сворачивания бизнеса и прекратили наращивать дополнительные убытки в ожидании поддержки».

В отсутствие активной позиции Министерства культуры Российской Федерации по поддержке отрасли публичной демонстрации фильмов мы уже допускаем, что у Министерства культуры РФ может существовать отдельная стратегия по развитию отечественного кино, возможно, исключающая существование коммерческого кинопоказа в России или предполагающая полное закрытие кинотеатров и переориентацию зрительской аудитории исключительно на интернет-видеосервисы. В этом случае считаем необходимым довести

подобную стратегию развития кинопоказа до коммерческих кинотеатров, чтобы мы смогли не наращивать дополнительные убытки в ожидании поддержки и уже сейчас могли перейти к процедуре полного сворачивания бизнеса.



Но мы верим, что подобные радикальные меры противоречат интересам развития Российского государства, и просим вас дать поручение правительству Российской Федерации в кратчайшие сроки разработать комплекс конкретных эффективных оперативных мер поддержки кинотеатров – организаций, осуществляющих деятельность по публичной демонстрации фильмов как основы инфраструктуры российской отрасли кинематографии.