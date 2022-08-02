Голливудские фильмы возвращаются в кинотеатры России. Как это случилось?

В начале марта из России ушли все мэйджоры голливудской киноиндустрии: Disney, Warner Bros., Universal, Paramount и Sony Pictures. Таким образом, в нашей стране уже почти полгода не показывают западных блокбастеров, включая новинки Marvel и «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом — пожалуй, главный фильм первого полугодия.

Российские кинотеатры ещё в апреле забили тревогу и заявили, что такими темпами они не переживут это лето. Помощи от правительства они так и не дождались, поэтому к концу июля крупнейшие киносети начали транслировать зарубежные новинки, пользуясь самыми разными лазейками. Рассказываем, как им это удалось и о том, что это может значить для всей индустрии кино.

Как российские кинотеатры показывают зарубежные фильмы без лицензии

Для того чтобы показать любой фильм в российском кинотеатре, ему нужны прокатное удостоверение и оригинальная копия. После ухода западных киностудий проблемы возникли и там, и тут: на что вообще нужно давать лицензию, если у кинотеатров нет самих фильмов?

Оказалось, что последние месяцы представители киноиндустрии в России до последнего ждали помощи от правительства: однако каких-то субсидий выделено не было. В итоге региональные кинотеатры начали показывать «Топ Гана: Мэверик» и другие новинки, а затем к тенденции подключились киносети из Москвы и Санкт-Петербурга.

Один из сеансов «Топ Гана» в Санкт-Петербурге Фото: «ВЕЛИКАН ПАРК»

Первые зрители заявили, что фильмы транслируются в привычном для нас качестве с русским дубляжом. Складывается ощущение, будто версия той или иной ленты предназначалась именно для России. Кинотеатры не говорят, откуда получили копии фильмов, но догадаться здесь несложно. Многих новинок ещё нет в интернете — это значит, что единственным способом добыть копию остаются другие страны.

Судя по всему, именно к этому методу и прибегли отечественные киносети: связались с кинотеатрами из другого государства и выкупили у них файл со всеми необходимыми для показа данными. Сами кинотеатры не называют свою деятельность пиратством: они готовы отдавать прибыль правообладателями по первому запросу.

Как это работает

Показ голливудских новинок в России перестал быть секретом для западных компаний, однако российские киносети всё равно используют расплывчатые формулировки и скрытые лазейки.

Например, называют показ новинок «предсеансовым обслуживанием»: по бумагам люди идут на отечественный фильм, но до этого им показывают громкую зарубежную премьеру. К примеру, люди покупают билеты на «Кощея. Начало», а перед ним показывают «Миньоны: Грювитация».

Предсеансовое обслуживание «Миньоны: Грювитация» Фото: «Синема парк» и «Формула кино»

Интересно, что крупнейшая киносеть «Синема парк» и «Формула кино» сперва анонсировала те самые предсеансовые показы, а затем резко от них отказалась. Совет директоров не согласовал проведение акции и решил отказаться от неё из-за «неприемлемости нарушения прав правообладателей контента». Всем покупателям вернут деньги за купленные билеты.

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Но даже без этого хитрого способа кинотеатры находят и другие. Например, продают билеты на сеансы только в кассе самого заведения, не давая их предзаказать онлайн. А некоторые под сеансами на сайтах сообщают, что показ организован не самим кинотеатром, а некой сторонней компанией. То есть при случае всю ответственность можно будет спихнуть на неё.

Одна из приписок Фото: «Мираж Синема»

В каких городах показывают голливудские новинки

Точно неизвестно, в каких именно кинотеатрах показывают западные картины: многие из них шифруются и не рекламируют сеансы. Однако их число точно растёт с каждым днём: прямо сейчас фильмы можно посмотреть как минимум в Воронеже, Екатеринбурге, Москве, Новосибирске, Волгограде и Санкт-Петербурге.

С неполным списком можно ознакомиться, например, по этой ссылке. Если верить «Яндекс. Афише», то ленты показывают как минимум в 40 городах по всей России.

Сеансы «Топ Гана: Мэверик» в Якутске Фото: «Яндекс. Афиша»

Что это может значить для будущего кино в России

Возвращение голливудских новинок поможет если не спасти кинозалы, то как минимум даст шанс продержаться кинотеатрам подольше. Как показала практика, отечественные премьеры и советская классика современному россиянину уж точно не интересны на уровне свежих фильмов из Голливуда. На что люди идут с большой охотой — так это на крупные блокбастеры с любимыми актёрами: отсюда большой спрос на «Топ Гана: Мэверик» и «Тора: Любовь и гром».

Если правительство не станет вставлять палки в колёса кинотеатрам, то те действительно смогут пережить весьма турбулентное время, а зрители — насладиться западными новинками в том же объёме, что и раньше. Больше всего важна реакция западных киностудий: считают ли они подобные сеансы пиратством и не перестанут ли они сотрудничать с российскими киносетями в будущем.