В России хотят ввести принудительный прокат фильмов для спасения кинотеатров

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой высказался о ситуации на рынке кино. По его мнению, для сохранения киносетей стоит серьёзно задуматься о параллельном прокате и принудительном лицензировании.

Если серьёзно говорить, если мы хотим сохранить сети, а их надо сохранить, нужно думать, не знаю, о параллельном прокате, о принудительном лицензировании. Это как угодно можно называть, но это один из вариантов.

Он отметил, что для сохранения кинотеатров также необходимо снимать больше отечественного кино. Прямо сейчас выходит меньше 100 российских фильмов в год — и этого недостаточно, считает Швыдкой.

Для того, чтобы заполнить кинозалы, нам нужно снимать самим, я думаю, не меньше 200-250 фильмов. Мы снимаем меньше 100, это цифра малая. И без этого мы ничего не сделаем.

Тем временем в России закрыта уже треть кинозалов, однако в случае изменения ситуации на рынке возобновление работы — это вопрос нескольких дней или даже часов.