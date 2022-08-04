Valve рассказала, сколько будут стоить билеты на The International 2022

В преддверии глобального турнира PGL Arlington Major 2022 разработчики Dota 2 выпустили традиционный блог, в котором поделились планами на ближайшее будущее.

Среди прочего, Valve раскрыла подробности о предстоящем The International 2022. Квалификации на главный турнир года пройдут с 3 по 18 сентября — победители в каждом регионе отправятся в групповой этап турнира, а 2–3 места разыграют последние путёвки в основную стадию на специальном турнире Last Chance Qualifier в Сингапуре.

Матчи плей-офф планируется провести на двух стадионах. С 20 по 23 октября пройдут первые матчи на выбывание — они состоятся в комплексе Suntec Singapore. Билеты на каждый день будут продавать отдельно, цена одного квитка составит 88 сингапурских долларов, или около 4 000 рублей.

Финальные игры The International 2022 будут проведены на Сингапурском крытом стадионе 29 и 30 октября. Билет на оба игровых дня стоит 498 сингапурских долларов (более 21 000 рублей). Приобрести их можно будет с 13 августа 5:00 по московскому времени, все места планируется продать одной волной.