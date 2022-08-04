Утечка: небольшой отрывок Hogwarts Legacy с браконьерами и гиппогрифом

В Сеть продолжают утекать детали Hogwarts Legacy — ролевого экшена в мире «Гарри Поттера». Сегодня на YouTube появился небольшой 40-секундный ролик, в котором главный герой и его однокурсница отправляются на помощь гиппогрифу, на которого напали браконьеры. Спутница успевает пробраться за ворота, а нашему протагонисту нужно найти другой путь на крышу.
Небольшая кат-сцена позволяет взглянуть на действительно неплохую операторскую работу и доказывает, что в Hogwarts Legacy есть платформинг — прямо как в наших любимых играх по «Гарри Поттеру». Судя по всему, игрокам нужно будет взбираться на небольшие поверхности и решать мини-головоломки с получением доступа в то или иное место.
Релиз Hogwarts Legacy состоится до конца 2022 года на ПК и консолях. Ранее WB Games перевела страницу игры на русский язык: в России проект называется «Хогвартс. Наследие».
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