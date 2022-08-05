Virtus.pro одержала первую победу на PGL Arlington Major 2022

Игроки российского клуба Virtus.pro (из-за санкций выступают под тэгом Outsiders) выиграли матч третьего тура PGL Arlington Major по Dota 2. Серия с Talon Esports из Юго-Восточной Азии завершилась со счётом 2:0.
Первая карта порадовала зрителей невероятной интригой и продолжалась более 72 минут — в конце концов Virtus.pro смогла отвлечь противников от их трона и разрушить его. Вторая игра завершилась намного быстрее — Роман RAMZES Кушнарёв на Templar Assassin реализовал свой фарм, дважды за пять минут совершив «буйство».
Эта победа позволила Virtus.pro набрать четыре очка и подняться на промежуточное второе место в группе A.
PGL Arlington Major по Dota 2 проходит с 4 по 14 августа в Техасе, США. Участники чемпионата разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс. и путёвки на The International 11.
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