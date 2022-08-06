По Assassin's Creed выпустят ром, виски и водку в честь 15-летия серии

Ubisoft вместе с компанией Anthem Studios выпустит ром, виски и водку по Assassin's Creed в честь 15-летия серии.

Сами напитки изготавливают на винокурне Tennessee Legend, а жители Теннесси уже могут купить виски по Assassin's Creed. Также его можно заказать в нескольких других штатах США, но доставки в другие страны пока нет. За бутылку бурбона четырёхлетней выдержки объёмом 750 мл надо будет отдать почти $ 70 (~ 4 тыс. рублей).

Позже в этом году выпустят ром по мотивам пиратской Black Flag и водку по скандинавской Valhalla. Предзаказы напитков откроют в сентябре 2022-го.

Ранее Ubisoft сообщила, что расскажет о будущем серии Assassin's Creed в сентябре этого года на специальной презентации. По слухам, компания представит экшен с подзаголовком Rift, который расскажет про Басима из Valhalla, а также платформу Infinity.