Team Spirit лишила NAVI шансов на выход в плей-офф PGL Arlington Major 2022 по Dota 2
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Российская команда Team Spirit выиграла последний матч групповой стадии PGL Arlington Major 2022 с украинским коллективом Natus Vincere. СНГ-дерби завершилось со счётом 2:0.
Эта победа позволила «драконам» обеспечить себе третье место в группе B — теперь Spirit начнут выступление в плей-офф мэйджора с верхней сетки.
Dota 2. PGL Arlington Major 2022. Группа B. 4-й тур
07 августа 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Natus Vincere
Окончен
0 : 2
Team Spirit
В то же время NAVI проиграла четвёртый матч и покидает турнир: команда заняла предпоследнее место в подгруппе и вместе с европейской Tundra Esports вылетает без участия в плей-офф.
PGL Arlington Major по Dota 2 проходит в Техасе, США с 4 по 14 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 500 тыс. Помимо этого, коллективы также разыгрывают рейтинговые очки, необходимые для участия в чемпионате мира The International 2022.
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