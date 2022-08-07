Team Spirit лишила NAVI шансов на выход в плей-офф PGL Arlington Major 2022 по Dota 2

Российская команда Team Spirit выиграла последний матч групповой стадии PGL Arlington Major 2022 с украинским коллективом Natus Vincere. СНГ-дерби завершилось со счётом 2:0.

Эта победа позволила «драконам» обеспечить себе третье место в группе B — теперь Spirit начнут выступление в плей-офф мэйджора с верхней сетки.

В то же время NAVI проиграла четвёртый матч и покидает турнир: команда заняла предпоследнее место в подгруппе и вместе с европейской Tundra Esports вылетает без участия в плей-офф.

PGL Arlington Major по Dota 2 проходит в Техасе, США с 4 по 14 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 500 тыс. Помимо этого, коллективы также разыгрывают рейтинговые очки, необходимые для участия в чемпионате мира The International 2022.