«Мы же не спасаем жизни»: Мэтт Смит попытался оправдать провал «Морбиуса»

Недавно Мэтт Смит пообщался с журналистом издания Rolling Stone. В ходе разговора было затронуто множество тем, одной из которых стал провал «Морбиуса».

В этом фильме Смит сыграл антагониста по имени Майло. Ни для кого не секрет, что картина оказалась полным провалом, однако актёр не видит в этом чего-то катастрофического, ведь создатели фильма не спасали чью-то жизнь, а провалы случаются часто.

Да, фильм бросили под автобус. Но вы просто должны смириться с этим. Что ещё можно сделать? В конце концов, это фильм, мы же не спасаем жизни. По какой-то причине это не совсем сработало. В итоге мы имеем то, что имеем.

Наверняка кто-то разделит позицию актёра, да и откровенных хейтеров у фильма не так много. По большей части ленту воспринимают с иронией, как мем.