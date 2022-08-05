Мэтт Смит пожаловался, что в «Доме Дракона» слишком много постельных сцен
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Актёр Мэтт Смит пообщался с журналистом издания Rolling Stone. В беседе он рассказал, что даже в приквеле «Игры престолов», «Доме Дракона», слишком много сцен с сексом.
Притом в шоу будет достаточно сексуальных сцен и с его героем, Деймоном Таргариеном. Смит не против этого, но всё же их чересчур много.
Ты спрашиваешь себя: «А нужна ли нам ещё одна сцена секса?» И они говорят: «Да, конечно». Тут нужно спросить себя: «Что ты делаешь? Показываешь историю из книги или отклоняешься от неё, чтобы продемонстрировать отражение наших времён?» Я действительно думаю, что в этом заключается работа — правдиво показать историю из книги, в каком виде она и была написана.
«Дом дракона» расскажет о противостоянии внутри семьи Таргариенов, которое случилось за 200 лет до «Игры престолов». Первый эпизод сериала «Дом Дракона» выйдет 21 августа на HBO Max, а в России шоу можно будет посмотреть на «Амедиатеке».
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