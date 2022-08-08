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Продажи видеокарт NVIDIA сильно просели. Компания готова снизить цены

Продажи видеокарт NVIDIA сильно просели. Компания готова снизить цены
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NVIDIA опубликовала предварительный финансовый отчёт по итогам второго квартала в 2022 году. Доходы игрового подразделения составили $ 2,04 млрд — это на 44% меньше по сравнению с первым кварталом и на 33% ниже по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Общий доход во втором квартале составил $ 6,7 млрд — это на $ 1,4 млрд меньше ожидаемых цифр.

Фото: NVIDIA

Гендиректор компании Дженсен Хуанг заявил, что падение прибыли оказалось значительным, и корпорация уже снизила прогноз по продажам видеокарт. Также NVIDIA ведёт переговоры о снижении цен на устройства, чтобы улучшить показатели по итогам следующего квартала.

Предварительный отчёт компании подтвердил слухи о том, что склады ритейлеров буквально переполнены видеокартами RTX 30-й серии. После сильного падения курсов сразу у нескольких криптовалют майнеры начали массово продавать свои чипы на торговых площадках, из-за чего предложение сильно превысило спрос.

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