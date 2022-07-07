Слух: NVIDIA снова перенесла выход новых видеокарт. На рынке переизбыток RTX 3000

«Железный» блогер Moore's Law Is Dead рассказал о ситуации на рынке видеокарт со ссылкой на свои источники в нескольких розничных сетях. По его словам, во многих магазинах начался настоящий переизбыток чипов RTX 30-й серии. Дело дошло до того, что видеокарты дешевеют практически ежедневно, и ритейлеры боятся, что не смогут продать их хотя бы по закупочной стоимости.

Из-за обвала рынка криптовалют и огромного количества предложений на вторичных рынках спрос на видеокарты сильно упал. По данным Moore's Law Is Dead, компания NVIDIA намерена сократить объём производства видеокарт линейки RTX 4000. Если изначально поставки новой серии планировались в октябре, то теперь они начнутся не раньше ноября.

NVIDIA же ещё не анонсировала линейку RTX 4000, но может сделать это уже в ближайшие месяцы.