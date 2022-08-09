Создателей движка Unity хотят купить за $ 17,5 млрд

Создателей движка Unity хочет купить компания AppLovin, которая разрабатывает ПО и помогает авторам мобильных игр в монетизации и аналитике. Если предложение примут, сумма сделки составит $ 17,5 млрд.
AppLovin предложила $ 58,85 за каждую акцию Unity, что на 18% больше стоимости создателя движка на момент закрытия торгов 8 августа.
Если сделка состоится, Unity получит 55% ценных бумаг объединённой компании и около 49% голосов. Генеральным директором станет глава Unity Джон Риччитьелло, а исполнительный директор AppLovin — главным операционным директором.
Unity пока не дала ответа и сообщила, что рассмотрит предложение. Если его примут, создателю движка придётся отказать от слияния с IronSource, конкурентом AppLovin. Об этом сообщили источники Reuters.
И Unity, и AppLovin производят ПО для создания мобильных игр. Для движке Unity работают Genshin Impact, Call of Duty Mobile и Pokemon Go, а компания AppLovin помогает в продвижении и монетизации.
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