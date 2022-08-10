Blizzard перестанет продавать лутбоксы в Overwatch 30 августа
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Blizzard активно готовится к релизу Overwatch 2, поэтому рассказала, как поступит с лутбоксами из первой части. Напомним, в сиквел они не перейдут.
По словам разработчиков, продажа контейнеров с предметами остановится 30 августа. Имеющиеся лутбоксы никуда не пропадут, они будут на аккаунте, однако с выходом второй части они автоматически откроются, а все полученные предметы перенесутся в инвентарь.
С 9 по 30 августа в Overwatch проходит третья часть «Праздничного ремикса». В ходе ивента игроки смогут получить свежие награды, а также принять участие в различных потасовках вроде лусиобола, сюжетных миссий и других событий.
Overwatch 2 выйдет в раннем доступе 4 октября на всех актуальных платформах.
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