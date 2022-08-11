С релиза GTA 5 прошло больше времени, чем между GTA: San Andreas и самой GTA 5
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В это сложно поверить, но с момента выхода GTA 5 прошло 3250 дней — ровно столько игроки ждут новую часть серии. Самое страшное то, что это больше, чем с релиза GTA: San Andreas до премьеры GTA 5 — 3248 дней.
С 2004 по 2013 год Rockstar выпустила GTA: Liberty City Stories, GTA: Vice City Stories, GTA: Chinatown Wars, GTA 4 и пару сюжетных дополнений для неё. А с релиза GTA 5 компания отделалась лишь ремастерами GTA 5 на PS4 и PS5, а также провальной трилогией GTA: The Definitive Edition.
Что касается долгожданной GTA 6, то её выход не стоит ждать раньше 2024 года. По данным нескольких СМИ, в шестой части серии будет двое главных героев: мужчина и женщина с достаточно сложными взаимоотношениями.
Новость по темеОгромный мир и героиня-латиноамериканка: новые детали GTA 6
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