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Когда выйдет Hogwarts Legacy — «Хогвартс. Наследие»

Hogwarts Legacy отложили до февраля 2023 года
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Разработчики Hogwarts Legacy, новой игры во вселенной «Гарри Поттера», объявили о переносе проекта. Если изначально игру должны были выпустить до конца 2022 года, то теперь она поступит в продажу лишь 10 февраля 2023 года на ПК, консолях Xbox и PlayStation. Версия для Nintendo Switch задержится на неопределённый срок.

Разработчики заявили, что для выпуска наилучшего продукта им понадобится чуть больше времени, чем они планировали, и попросили запастись терпением. Пока неясно, состоится ли выход Hogwarts Legacy в России, однако недавно Warner Bros. перевела игру в Steam — «Хогвартс. Наследие».

Ранее в Сеть утекла кат-сцена, в которой главный герой и его однокурсница отправляются на помощь гиппогрифу, на которого напали браконьеры. Спутница успевает пробраться за ворота, а нашему протагонисту нужно найти другой путь на крышу.

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