Hogwarts Legacy отложили до февраля 2023 года

Разработчики Hogwarts Legacy, новой игры во вселенной «Гарри Поттера», объявили о переносе проекта. Если изначально игру должны были выпустить до конца 2022 года, то теперь она поступит в продажу лишь 10 февраля 2023 года на ПК, консолях Xbox и PlayStation. Версия для Nintendo Switch задержится на неопределённый срок.
Разработчики заявили, что для выпуска наилучшего продукта им понадобится чуть больше времени, чем они планировали, и попросили запастись терпением. Пока неясно, состоится ли выход Hogwarts Legacy в России, однако недавно Warner Bros. перевела игру в Steam — «Хогвартс. Наследие».
Ранее в Сеть утекла кат-сцена, в которой главный герой и его однокурсница отправляются на помощь гиппогрифу, на которого напали браконьеры. Спутница успевает пробраться за ворота, а нашему протагонисту нужно найти другой путь на крышу.
- 12 августа 2022
-
19:37
-
19:12
-
18:58
-
18:32
-
18:15
-
17:50
-
17:47
-
17:28
-
16:55
-
16:24
-
16:03
-
15:47
-
15:22
-
14:53
-
14:40
-
14:20
-
14:07
-
14:01
-
13:35
-
13:19
-
13:12
-
12:43
-
12:42
-
11:44
-
11:05
-
10:27
-
09:58
-
09:50
-
09:18
-
04:53
- 11 августа 2022
-
22:41
-
21:24
-
20:47
-
20:47
-
20:03