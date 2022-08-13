Звезда «Пацанов» Карл Урбан хочет вернуться к роли Судьи Дредда

До знаковой роли Билли Бутчера в «Пацанах» Карл Урбан запомнился зрителям в основном второстепенными ролями в блокбастерах вроде «Властелина колец» (Эомер) и «Звёздный путь» (доктор Леонард Маккой). Но самой главной ролью актёра можно назвать «Судью Дредда», в котором Урбан перевоплотился в универсального полицейского и вершил правосудие в далёком будущем.

Фильм вышел в 2012 году и жёстко провалился, собрав в мировом прокате всего лишь $ 41 млн при бюджете в $ 50 млн. Однако актёр вспоминает съёмки с теплотой и с удовольствием бы вернулся к роли Судьи Дредда.

Конечно, мне было бы интересно вернуться к этому персонажу. Там очень много материала, который создали Джон Вагнер и другие писатели на протяжении многих лет.



На самом деле я был бы рад увидеть этого персонажа на экране, даже если бы его сыграл другой актёр. Было бы здорово увидеть экранизацию этих историй.

Другие истории во вселенной «Судьи Дредда» наверняка хотели бы увидеть и фанаты оригинального фильма. Тем более что зрители оценили ленту по достоинству — 7,3/10 на IMDb и 6,9 на отечественном «Кинопоиске».