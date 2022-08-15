«Хейтеры, где вы сейчас?» Мидер Team Spirit обратился к завистникам в чате финала мэйджора

Во время финальной атаки на последней карте PGL Arlington Major 2022 мидер Team Spirit Александр TORONTOTOKYO Хертек в порыве эмоций обратился к своим недоброжелателям в общем чате Dota 2.

Внутри игры российский киберспортсмен заглавными буквами написал фразу «Хейтеры, где вы сейчас?». Через минуту его команда смогла закончить игру и стала чемпионом летнего мэйджора, заработав $ 200 тыс.

Обычно игрокам запрещается отправлять сообщения в общий чат, кроме определённых случаев — например, пожеланий удачи противникам перед началом игры или просьб поставить паузу из-за технических проблем.

15 августа Team Spirit стала чемпионом PGL Arlington Major 2022. В финале российская команда победила PSG.LGD из Китая со счётом 3:1.