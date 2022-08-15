«Хейтеры, где вы сейчас?» Мидер Team Spirit обратился к завистникам в чате финала мэйджора
Поделиться
Во время финальной атаки на последней карте PGL Arlington Major 2022 мидер Team Spirit Александр TORONTOTOKYO Хертек в порыве эмоций обратился к своим недоброжелателям в общем чате Dota 2.
Внутри игры российский киберспортсмен заглавными буквами написал фразу «Хейтеры, где вы сейчас?». Через минуту его команда смогла закончить игру и стала чемпионом летнего мэйджора, заработав $ 200 тыс.
Обычно игрокам запрещается отправлять сообщения в общий чат, кроме определённых случаев — например, пожеланий удачи противникам перед началом игры или просьб поставить паузу из-за технических проблем.
15 августа Team Spirit стала чемпионом PGL Arlington Major 2022. В финале российская команда победила PSG.LGD из Китая со счётом 3:1.
Комментарии
- 15 августа 2022
-
04:13
-
03:38
-
02:28
-
01:27
- 14 августа 2022
-
23:42
-
21:46
-
21:39
-
20:30
-
19:27
-
18:25
-
18:16
-
17:40
-
16:44
-
15:52
-
15:28
-
15:23
-
14:41
-
14:30
-
13:58
-
13:17
-
12:40
-
11:08
-
10:11
-
09:44
-
00:53
- 13 августа 2022
-
22:38
-
19:59
-
19:12
-
18:51
-
18:04
-
17:51
-
17:25
-
16:45
-
15:58
-
15:01
Партнерский контент