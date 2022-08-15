В России закончились ключи для ПК-версии «Человека-паука»
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Официально Sony прекратила продажи своей продукции в России, однако «Буке» каким-то образом удалось получить ПК-версию «Человека-паука» — причём ключи за 3999 рублей были именно для российского региона (после активации видна подпись Marvel's Spider Man Remastered RU + CIS).
За выходные, впрочем, у компании успел закончиться весь тираж — к утру понедельника на странице игры в магазине появилось сообщение, что сейчас товар «ожидается» и его можно добавить в «список желаемого».
Marvel's Spider-Man — одна из самых успешных игр Sony, которая стала огромным хитом на PlayStation и уже обзавелась своеобразным продолжением в виде «Человека-паука: Майлз Моралес» (на ПК выйдет осенью). А в следующем году появится и полноценный сиквел для PS5.
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