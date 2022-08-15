Канал The CW официально продают

Слухи и предположения подтвердились: телевизионную сеть CW Network, куда входит и канал The CW, продают. Американская медиакомпания Nexstar Media Group объявила о приобретении основной доли корпорации — 75%. Сюда вошли и доли Warner Bros. Discovery и Paramount (CBS) — они совместно владели по 12,5% акций.

Название CW появилось из первых букв брендов CBS (C) и Warner Bros (W).

Сумму сделки не разглашают, но закрыть её планируют до конца октября. При этом текущий глава CW Марк Педовиц сохранит должность и продолжит развивать телесеть.

За последнее время CW закрыла массу собственных шоу, включая все шоу по вселенной DC — даже «Флэша». Вероятно, сеть как раз готовилась к продаже, поскольку теперь она не будет иметь доступа к собственности Warner Bros. Discovery.

В обозримом будущем CW выпустит всего несколько сериалов, включая заключительный сезон «Флэша».