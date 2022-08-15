Канал The CW официально продают

Слухи и предположения подтвердились: телевизионную сеть CW Network, куда входит и канал The CW, продают. Американская медиакомпания Nexstar Media Group объявила о приобретении основной доли корпорации — 75%. Сюда вошли и доли Warner Bros. Discovery и Paramount (CBS) — они совместно владели по 12,5% акций.
Сумму сделки не разглашают, но закрыть её планируют до конца октября. При этом текущий глава CW Марк Педовиц сохранит должность и продолжит развивать телесеть.
За последнее время CW закрыла массу собственных шоу, включая все шоу по вселенной DC — даже «Флэша». Вероятно, сеть как раз готовилась к продаже, поскольку теперь она не будет иметь доступа к собственности Warner Bros. Discovery.
В обозримом будущем CW выпустит всего несколько сериалов, включая заключительный сезон «Флэша».
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