Marvel и Disney проведут большой показ видеоигр

Disney и Marvel анонсировали большую презентацию игр по своим лицензиям. Она начнётся 9 сентября в 23:00 мск и станет частью выставки D23 Expo.

Компании уже подтвердили, что на фестивале покажут:

тактический экшен Marvel's Midnight Suns — возможно, ещё один трейлер с датой релиза;

новую игру Эми Хенниг — одной из сценаристок серии Uncharted;

первое дополнение для LEGO Star Wars: The Skywalker Saga;

Disney Dreamlight Valley — симулятор жизни от студии Gameloft.

Также фанатов наверняка ждут сюрпризы. По слухам, EA разрабатывает сразу две игры по Marvel: одна про Чёрную пантеру, другая — про Железного человека. При этом ожидать первых показов «Человека-паука 2» и «Росомахи» от Sony не стоит. Аналитики считают, что их покажут на отдельном мероприятии State of Play, которое проводит PlayStation.