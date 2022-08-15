Marvel и Disney проведут большой показ видеоигр
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Disney и Marvel анонсировали большую презентацию игр по своим лицензиям. Она начнётся 9 сентября в 23:00 мск и станет частью выставки D23 Expo.
Компании уже подтвердили, что на фестивале покажут:
- тактический экшен Marvel's Midnight Suns — возможно, ещё один трейлер с датой релиза;
- новую игру Эми Хенниг — одной из сценаристок серии Uncharted;
- первое дополнение для LEGO Star Wars: The Skywalker Saga;
- Disney Dreamlight Valley — симулятор жизни от студии Gameloft.
Также фанатов наверняка ждут сюрпризы. По слухам, EA разрабатывает сразу две игры по Marvel: одна про Чёрную пантеру, другая — про Железного человека. При этом ожидать первых показов «Человека-паука 2» и «Росомахи» от Sony не стоит. Аналитики считают, что их покажут на отдельном мероприятии State of Play, которое проводит PlayStation.
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