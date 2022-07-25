Источник: EA создаёт игру про Чёрную пантеру Marvel

Джефф Грабб, как и обещал, поделился первыми подробностями об игровой адаптации «Чёрной пантеры» из вселенной Marvel под кодовым названием Project Rainier. Инсайдер заявил, что супергеройский проект находится на ранней стадии производства, а разработкой руководит бывший вице-президент Monolith (F.E.A.R. и Shadow of Mordor) Кевин Стивенс в составе новой студии.

Судя по всему, это и есть тот самый проект, который курирует Electronic Arts. Источник отмечает, что «Чёрная пантера» — одиночная игра в открытом мире, в которой игрок возьмёт на себя роль будущего главы Ваканды. Каких-либо геймплейных подробностей пока нет.

О дате выхода Project Rainier пока говорить рано: к разработке проекта приступили совсем недавно.