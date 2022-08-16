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Ягодок не осталось: Wildberries вернули старое название

Ягодок не осталось: Wildberries вернули старое название
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Вчерашнее внезапное переименование Wildberries в «Ягодки», похоже, было временным — ровно спустя сутки площадке вернули прежнее название. При этом ягоды на фоне логотипа никто убирать не стал.

Wildberries сменил название на «Ягодки» утром 15 августа. При этом компания никак не комментировала название, но СМИ вспомнили про недавние заявления учредителя маркетплейса Татьяны Бакальчук — в июне она говорила, что в России слишком большая ставка на англоязычные бренды. Предполагалось, что это первый шаг самого Wildberries по русификации собственной франшизы.

Не исключено и то, что это был тест на реакцию аудитории — сейчас в компании изучат отзывы, после чего действительно могут приступить к ребрендингу. В компании до сих пор ничего не комментировали.

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