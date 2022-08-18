Первый патч для ПК-версии «Человека-паука» исправил вылеты и графику
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Для ПК-версии «Человека-паука» выпустили первый после релиза патч. Разработчики из Nixxes постарались решить большинство самых серьёзных проблем, с которыми столкнулись игроки, а также улучшили общую стабильность порта на всех системах.
Студия называет текущее обновление «первым маленьким патчем», а впереди уже другие обновления с более серьёзными исправлениями, улучшениями и даже новыми возможностями.
Основные исправления:
- Исправлено множество вылетов, связанных с использованием трассировки лучей.
- Улучшена работа в оконном режиме и при переключении через Alt-Tab.
- Усовершенствована визуальная часть затенения HBAO+.
- Улучшена графика с использованием NVIDIA DLSS.
- Улучшена работа с ultrawide-мониторами.
«Человек-паук» вышел на ПК неделю назад, а уже осенью на компьютеры портируют «Человека-паука: Майлз Моралес».
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