Первый патч для ПК-версии «Человека-паука» исправил вылеты и графику

Для ПК-версии «Человека-паука» выпустили первый после релиза патч. Разработчики из Nixxes постарались решить большинство самых серьёзных проблем, с которыми столкнулись игроки, а также улучшили общую стабильность порта на всех системах.

Студия называет текущее обновление «первым маленьким патчем», а впереди уже другие обновления с более серьёзными исправлениями, улучшениями и даже новыми возможностями.

Основные исправления:

Исправлено множество вылетов, связанных с использованием трассировки лучей.

Улучшена работа в оконном режиме и при переключении через Alt-Tab.

Усовершенствована визуальная часть затенения HBAO+.

Улучшена графика с использованием NVIDIA DLSS.

Улучшена работа с ultrawide-мониторами.

«Человек-паук» вышел на ПК неделю назад, а уже осенью на компьютеры портируют «Человека-паука: Майлз Моралес».