Quake Champions спустя пять лет вышла из раннего доступа. Ничего не изменилось

Bethesda решила прекратить период раннего доступа Quake Champions — спустя пять лет после его начала. Однако на деле ничего не поменялось, у шутера просто сменился статус. Одновременно с этим бесплатная игра появилась в Microsoft Store — для неё даже добавили достижения.

Quake Champions — это героический шутер на базе механика Quake. Игра не снискала хоть какой-то популярности: в Steam её онлайн давно опустился ниже тысячи активных игроков. У других частей, впрочем, сейчас ситуация не лучше.

Bethesda пыталась повысить онлайн шутера через раздачи героев и добавление гостевых персонажей, но ничего не помогло. Активную поддержку игры давно прекратили, а сервера и дальше работают.

По слухам, сейчас кто-то делает новую Quake — одиночный шутер в духе первых частей.