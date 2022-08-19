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Quake Champions спустя пять лет вышла из раннего доступа. Ничего не изменилось

Quake Champions спустя пять лет вышла из раннего доступа. Ничего не изменилось
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Bethesda решила прекратить период раннего доступа Quake Champions — спустя пять лет после его начала. Однако на деле ничего не поменялось, у шутера просто сменился статус. Одновременно с этим бесплатная игра появилась в Microsoft Store — для неё даже добавили достижения.

Quake Champions — это героический шутер на базе механика Quake. Игра не снискала хоть какой-то популярности: в Steam её онлайн давно опустился ниже тысячи активных игроков. У других частей, впрочем, сейчас ситуация не лучше.

Bethesda пыталась повысить онлайн шутера через раздачи героев и добавление гостевых персонажей, но ничего не помогло. Активную поддержку игры давно прекратили, а сервера и дальше работают.

По слухам, сейчас кто-то делает новую Quake — одиночный шутер в духе первых частей.
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