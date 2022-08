На Netflix вышел второй сезон «Шоу Чашека!» — экранизации игры Cuphead

В онлайн-кинотеатре Netflix вышел второй сезон мультсериала «Шоу Чашека!» — экранизации видеоигры Cuphead. Шоу можно посмотреть в оригинале с русскими субтитрами. Второй сезон состоит из 13 эпизодов по 15 минут, производством занималась студия MDHR — авторы оригинальной игры.

Продолжение посвящено Чашеку и Кружеку, которые вновь отправляются на поиски приключений. Они успеют сбежать из тюрьмы, побывать на настоящем пиратском корабле и даже сразиться с Дьяволом за свои души. Сопровождать их будет мисс Чаша из недавнего расширения.

Cuphead — хардкорный платформер в стилистике мультфильмов 1930-х годов, вышедший в 2017 году на ПК и консолях. 30 июня состоялся релиз дополнения — The Delicious Last Course.