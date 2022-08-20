Natus Vincere победила G2 на BLAST Premier: Fall Groups 2022

Состав Natus Vincere по CS:GO одержал первую победу на турнире BLAST Premier: Fall Groups 2022 в Копенгагене. Матч нижней сетки группы B с G2 завершился со счётом 16:14 в пользу «рождённых побеждать».

NAVI неуверенно начала матч с европейским коллективом, закончив первую половину сражения на Mirage с результатом 5:10. Однако за сторону защиты СНГ-коллектив смог перевернуть ход игры и в итоге победил с минимальным результатом.

Следующий матч Natus Vincere проведёт в 19:35 по московскому времени — соперником вновь станет американская Complexity, которой жёлто-чёрные уступили в дебютной игре турнира.

BLAST Premier: Fall Groups 2022 проходит с 19 по 28 августа в столице Дании. Команды разыграют шесть путёвок в осенний финал серии BLAST Premier, а также призовой фонд в размере $ 177,498.