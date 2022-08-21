Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

За сутки до премьеры первая серия «Дома дракона» утекла на торренты

За сутки до премьеры первая серия «Дома дракона» утекла на торренты
Комментарии

Ночью состоится премьера «Дома дракона», приквела «Игры престолов» про гражданскую войну дома Таргариенов, но за сутки до этого первая серия уже появилась на торрентах.

Кровавая война без победителя: что нас ждёт в громком сериале «Дом дракона» Кровавая война без победителя: что нас ждёт в громком сериале «Дом дракона»

Что удивительно, учитывая всю ситуацию в мире, в России премьера сериала состоится одновременно с остальными странами. У нас за прокат и перевод отвечает сервис «Амедиатека».

Всего в первом сезоне будет 10 серий — традиционно новый эпизод будет выпускаться еженедельно. Финал состоится 24 октября, примерно в одно время с другим сериалом-приквелом — «Властелин колец: Кольца власти».

Сейчас HBO планирует ещё несколько сериалов по вселенной «Игры престолов» — одним из них может стать продолжение оригинального шоу с Джоном Сноу в главной роли.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022