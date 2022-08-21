За сутки до премьеры первая серия «Дома дракона» утекла на торренты

Ночью состоится премьера «Дома дракона», приквела «Игры престолов» про гражданскую войну дома Таргариенов, но за сутки до этого первая серия уже появилась на торрентах.

Что удивительно, учитывая всю ситуацию в мире, в России премьера сериала состоится одновременно с остальными странами. У нас за прокат и перевод отвечает сервис «Амедиатека».

Всего в первом сезоне будет 10 серий — традиционно новый эпизод будет выпускаться еженедельно. Финал состоится 24 октября, примерно в одно время с другим сериалом-приквелом — «Властелин колец: Кольца власти».

Сейчас HBO планирует ещё несколько сериалов по вселенной «Игры престолов» — одним из них может стать продолжение оригинального шоу с Джоном Сноу в главной роли.