Фанаты воссоздали культовую сцену из GTA: San Andreas на Unreal Engine 5

Энтузиасты с канала TeaserPlay продолжают штамповать ролики на Unreal Engine 5. Сегодня они решили воссоздать культовую сцену из GTA: San Andreas, в которой Биг Смоук совершает невероятно большой заказ в местной бургерной. Авторы в очередной раз представили, как эпизод выглядел бы в 2022 году.
Как и всегда, больше всего впечатляет детализация объектов, однако сами модельки получились не очень похожими на оригинальных персонажей. При этом авторам удалось реализовать и лицевую анимацию, пускай она немного отдаёт эффектом «зловещей долины».
Воссозданная сцена фанатами в очередной раз доказывает, что у энтузиастов порой намного больше сил и желания выпустить по-настоящему достойное переиздание культовых игр. К сожалению, ремастер трилогии GTA от Rockstar подобным качеством похвастаться так и не смог.
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